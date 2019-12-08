شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج تأهيلي لخريجي وخريجات الصيدلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استكمل خريجو وخريجات كليات الصيدلة في مدينة جدة بالتعاون مع كليات الصيدلة في جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى، البرنامج التأهيلي التدريبي الذي يهدف لتزويد خريجي وخريجات كليات الصيدلة بالقدرات والمهارات المطلوبة ليكونوا قادرين على العمل مع كبرى شركات الأدوية العالمية وذلك بناءً على الأنظمة والقوانين التي صدرت من قبل وزارة الصحة التي تقتضي سعودة وظائف الدعاية الطبية.

ويحصل المتدرب بناء على البرنامج الذي تم إعداده بإشراف متخصصين على فرصة التدريب العملي وعلى رأس العمل لمدة 3 أشهر يتخللها بعض التدريب النظري الأساسي وسوف يكونون ملمين بجميع المهارات والمعارف المطلوبة.

كما يساهم البرنامج بتجهيز الخريجين للعمل بعد إجتيازهم للبرنامج التدريبي بنجاح، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تسريع عملية توطين وسعودة هذا القطاع تماشياً وتضافراً للجهود بين القطاع الخاص وخطط السعودة والتنمية لهذا القطاع. ويأتي ذلك في إطار السعي المستمر والحرص دوماً على توظيف ذوي الكفاءة من أبناء هذا الوطن الغالي وتفعيل البرامج الخاصة بذلك في جذب المواهب.

يذكر أنه تم أخيرا تنظيم احتفالية بتخريج الدفعة الثانية في مدينة الرياض وبالتعاون مع كليات الصيدلة في جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.