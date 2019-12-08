شكرا لقرائتكم خبر عن .. وتؤكد: رددنا على صكوك «قبور الموتى» قبل عامين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) نفت أمانة العاصمة المقدسة، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار صكوك لقبور الموتى. وأكدت الأمانة عبر حسابها في «تويتر» أن ما تم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلاً وهو موضوع قديم سبق أن تم الرد عليه قبل عامين، مشددة على استقاء المعلومات يجب أن يكون من مصدر رسمي وألا يتم الاعتماد على مصادر غير معروفة.

نفت أمانة العاصمة المقدسة، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار صكوك لقبور الموتى. وأكدت الأمانة عبر حسابها في «تويتر» أن ما تم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلاً وهو موضوع قديم سبق أن تم الرد عليه قبل عامين، مشددة على استقاء المعلومات يجب أن يكون من مصدر رسمي وألا يتم الاعتماد على مصادر غير معروفة.

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