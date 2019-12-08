«كورونا» يباغت ستينياً في «الحفر»

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جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) باغتت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية فايروس «كورونا»، رجلا يبلغ ٦٥ عاما من مدينة حفر الباطن صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل، بحسب وزارة الصحة التي أكدت عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريض سجلت في الأسبوع الوبائي ٤٩. وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد عبدالمحسن، أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع وخصوصا في المدارس والأسواق والملاعب

باغتت متلازمة الشرق الأوسط التنفسية فايروس «كورونا»، رجلا يبلغ ٦٥ عاما من مدينة حفر الباطن صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل، بحسب وزارة الصحة التي أكدت عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريض سجلت في الأسبوع الوبائي ٤٩. وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد عبدالمحسن، أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع وخصوصا في المدارس والأسواق والملاعب الرياضية والأسواق باعتبار الفايروس مستوطناً.

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