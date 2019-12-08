شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة لفريق «كتاب جدة»: كثفوا جهودكم.. وانشروا الوعي والمعرفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب الأمير مشعل بن ماجد، فرق عمل المعرض، بتجسيد الدور التكاملي بين مختلف الجهات العاملة في المعرض وتكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب وحركة التأليف والنشر بشكل عام، موصياً بتحقيق التطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض، ومنها مراعاة عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب.

جاء ذلك، خلال تفقد الأمير مشعل بن ماجد مساء أمس (السبت) آخر الاستعدادات المبذولة من الجهات المعنية لإطلاق هذا الحدث الثقافي الكبير في نسخته الخامسة برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، (الأربعاء) القادم على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، وتستمر فعالياته 10 أيام.

واستمع خلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها أمين المحافظة صالح التركي وممثلو اللجان العاملة وعدد من المسؤولين، لشرحٍ مفصل حول مساحة المعرض الإجمالية التي تبلغ 30 ألف متر مربع، متابعاً سير العمل والتجهيزات التي اتخذت من قبل الجهة المنظمة واللجان العاملة بمختلف مهامها.