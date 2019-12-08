شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يتوج الفائزين بجوائز «خط من تراثنا».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يرعي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأحد)، حفل توزيع جوائز مسابقة الخط العربي وعنوانها «خط من تراثنا» التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بجدة وشركة تراثنا، وشارك فيها أكثر من 700 متسابق، وجرى قبول أعمال 60 خطاطا للفوز بجوائز المسابقة. وتوحدت مواضيع المسابقة حول كلمات خالدة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما تعد المسابقة الأكبر على مستوى المملكة.

وقد أقرت اللجنة المنظمة معايير المشاركة وهي تندرج تحت: فرع في الخط الأصيل ويتضمن خط الديواني، وخط النسخ، وخط الثلث، وفرع آخر في الخط التشكيلي.

وقدم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح شكره للأمير خالد الفيصل، على دعمه لكل المشاريع الثقافية المعززة لقيم الهوية الوطنية.