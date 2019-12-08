شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: ملتقى التجارة الإلكترونية.. الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز فعاليات ملتقى التجارة الإلكترونية، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، الخميس القادم، في مركز معارض الظهران الدولي.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح الرشيد أن ملتقى التجارة الإلكترونية يتضمن العديد من الجلسات الإرشادية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال من خلال عدة مناطق رئيسية، إذ تتولى منطقة التحفيز تطوير الجوانب المتعلقة بالمشاريع الناشئة الأفضل في فئتها إقليميا أمثلة من صناعة النقل وآليات بناء فريق التأسيس، في حين تقدم منطقة التطوير جلسات نقاش في كل من التعاقد مع وكالة التنمية المناسبة، إستراتيجية المحتوى مقابل التسويق المتعدد القنوات، مستقبل التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحديد الأولويات الأمنية للتجارة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المقدمة عبر مناطق الخدمات القانونية، التسويق، الخدمات اللوجستية، وكذلك التمويل. ودعا الراغبين في المشاركة في الملتقى إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://ecf.monshaat.gov.sa/.

من جهة ثانية، نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة المنطقة الشرقية محاضرة توعوية بعنوان «دور الموظف في الحد من الجرائم المعلوماتية»، بالتعاون مع فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، وذلك بقاعة المؤتمرات الصغرى بديوان الإمارة.

وتناولت المحاضرة شرحا موجزا لنظام الجرائم المعلوماتية، وإيضاحا للجوانب القانونية المهمة فيه، وذلك سعيا لفهم أكبر لما حواه النظام، وكيف يمكن للموظف الحد من الجرائم المعلوماتية، سواء في نطاق العمل، أو في الحياة العامة. شارك في المحاضرة عدد من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز.