شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: مركز ثقافي في «سيد الشهداء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

شدد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على أهمية تطوير منطقة سيد الشهداء من خلال استحداث مركز ثقافي يُعنى بتقديم المعلومات الموثوقة عن غزوة أحد، إضافة إلى وضع الحلول العاجلة للحفاظ على جبل الرُماة وحمايته من الاندثار في المنطقة التي تشهد توافد ملايين الزوار سنوياً، موجهاً بتكامل مختلف القطاعات الحكومية، لتطوير مواقع التاريخي الإسلامي والعناية بها والعمل على تقديم خدمات نوعية تليق بالمكانة الدينية والتاريخية للمنطقة وتحقق تطلعات الزائر في مختلف مواقع الزيارة.

وبحث خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة، بحضور عضو المجلس رئيس اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم السلطان، الدراسة الأولية لتطوير ميدان سيد الشهداء، الرامية إلى تأهيله كمتحف مفتوح لاستقبال الزوار بطريقة مبنية على أهمية الموقع المرتبط بالسيرة النبوية، وجهود الهيئة في دعم بيئة الاستثمار في القطاع الصحي في المنطقة من خلال دعم المستثمرين في تنفيذ عدد المشاريع التنموية. كما اطلع المجلس على مُجمل خدمات منصة قواعد البيانات الجيومكانية التي أنشأتها الهيئة لتكون منصة موحدة تستعرض المعلومات المرجعية الخاصة بتطوير المنطقة وتنميتها.

واستعرض المجلس مستجدات مشروع الرؤية والتوجّه الإستراتيجي لمنطقة المدينة المنورة، الذي يتضمن التعريف بالأنشطة الاقتصادية، وخطة تطوير الأهداف الإستراتيجية لرؤية المنطقة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية لـ63 مبادرة إستراتيجية على مستوى المنطقة، كما ناقش سير العمل في مشروع إعداد نموذج الحوكمة والإطار المؤسسي لهيئة تطوير المنطقة، واطلع المجلس على سير العمل في المرصد الحضري.