شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يتفقد القرية التراثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس الأول القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي، وتجول في أقسامها المختلفة وزار المركز الحضري.

وقدم أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس عبده قطر، شرحاً مفصلاً عن القرية التراثية التي ستستضيف المعارض الفنية والثقافية والعلمية التي تبرز الجانب الحضاري والتنموي الذي تشهده محافظات ومراكز المنطقة.

كما اطلع خلال جولته الميدانية على محتويات البيت الجبلي والبيت الفرساني والمعرض البحري الدائم والسوق الشعبي. وتابع المراحل التطويرية في الموقع والتي تتضمن زيادة المسطحات الخضراء وإنشاء مواقع للأسر المنتجة ووضع مسارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.