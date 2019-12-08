شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل لجنة مهرجانات وفعاليات بريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz-

وجه أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بإعادة تشكيل لجنة المهرجانات والفعاليات بمدينة بريدة، برئاسة أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وعضوية مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتكليف سليمان بن عبدالرحمن الفايز أميناً لها.

وأكد أن ما تشهده مدينة بريدة من حراك متسارع وتوسع في الأنشطة والفعاليات والمهرجانات يوجب تعزيز دور لجنة متخصصة تتولى إدارة هذا النشاط بما يسهم في تعزيز وتطوير وتنويع المهرجانات والمناسبات، مشدداً على أهمية دور اللجنة ومتابعتها لجميع المناشط وتنميتها لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة بروح التكاتف والأسرة الواحدة، التي يتحلى بها أبناء الوطن الأوفياء، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تسعى إلى تطوير مهرجانات وفعاليات بريدة لما تمتلكه المدينة من فرص متعددة للنجاح.

من جانبه، أكد المهندس المجلي العمل بروح الفريق الواحد والتكاتف لتعزيز احتفالات ومهرجانات وفعاليات مدينة بريدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها.