شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خلايا لتطوير وتأهيل مردم عريعرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

رفعت بلدية عريعرة الطاقة الاستيعابية للمردم الصحي، ضمن جهودها في مجال الإصحاح البيئي لإيجاد بيئة حضرية نظيفة، وتماشياً مع تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري بأنواعه.

وأوضح رئيس بلدية عريعرة المهندس أحمد بن غرم الله الغامدي، بأن برنامج التخلص من النفايات يمر بعدة مراحل تتضمن معرفة نوعها وكميتها ومصدرها، مشيراً إلى أن المردم الصحي يستقبل كميات كبيرة من المخلفات الصلبة بأنواعها يوميا ولضمان استمرارية المردم ورفع المستوى الصحي والبيئي والطاقة الاستيعابية لسنوات أكثر وضعت البلدية برنامجاً لتأهيله بشكل عاجل استغرق تنفيذه أسبوعين، قسم خلالها المردم الصحي الى أربع خلايا كبيرة وذات عمق كافٍ لعملية الطمر والتحلل، بالإضافة الى توفير منطقة مخصصة لطمر المخلفات الأخرى وإيجاد طرق داخلية بديلة.

وأضاف، تم توفير منطقة كبيرة ومجهزة تحسباً لعملية التمدد المستقبلي للمردم الصحي، حيث إن المرحلة القادمة تكمن في التخلص من المرادم العشوائية والمخلفات مجهولة المصدر وتوحيد عملية جمع النفايات ونقلها إلى مردم واحد فقط لسهولة عملية الضبط والسيطرة.