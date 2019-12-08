الدمام: بـ 700 شتلة.. غرس مبادرة «شرقية خضراء»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) غرست أمانة المنطقة الشرقية، 700 شتلة في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية وحديقة الحزم بالدمام، ضمن مبادرة «شرقية خضراء» التي انطلقت فعاليتها أخيراً. غرست أمانة المنطقة الشرقية، 700 شتلة في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية وحديقة الحزم بالدمام، ضمن مبادرة «شرقية خضراء» التي انطلقت فعاليتها أخيراً. وشارك أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير ومجموعة من المتطوعين والطلاب بغرس 400 شتلة في الواجهة البحرية بالدمام. وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، بأن المبادرة تشمل مدارس المنطقة الشرقية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى الشوارع بكافة المدن والمحافظات.



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