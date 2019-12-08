شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: 5 فرق أبادت 40 % من الجراد المهاجر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) شكل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير فريق عمل لمكافحة أسراب الجراد القادمة من الأراضي اليمنية باتجاه محافظتي الحرجة وسراة عبيدة. شكل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير فريق عمل لمكافحة أسراب الجراد القادمة من الأراضي اليمنية باتجاه محافظتي الحرجة وسراة عبيدة. ورصدت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة أسراب الجراد في طور حشرة كاملة غير ناضجة، ونفذت أعمال المكافحة الميدانية 5 فرق من مكاتب الوزارة في محافظات سراة عبيدة، طريب، خميس مشيط، العرين، أبادت 40% قبل أن يتحول السرب إلى مرحلة الطيران قبل الظهر، فيما سيتم متابعته حتى استقراره ومن ثم مواصلة مكافحة ما تبقى منه.



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