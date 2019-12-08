شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادثة «المصيف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

توفي شخص وأصيب 6 آخرون جميعهم من أسرة واحدة في حادثة مرورية وقعت مساء أمس الأول في حي المصيف شمال الرياض، وباشرت الفرق الأمنية الموقع وقدمت 5 فرق من الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وقوع حادثة مرورية أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، وبناء عليه توجهت فرق الهلال الأحمر للموقع، حيث وصلت أول فرقه خلال 7 دقائق من ورود البلاغ.

وأضاف، قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم للمستشفيات المجاورة.