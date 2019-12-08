شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: التحقيق في أسباب حريق «زينة السيارات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة)

يحقق الدفاع المدني بجدة في حريق شب في مجمع تجاري لأدوات زينة وقطع غيار السيارات على طريق مكة المكرمة الكيلو 3، مساء أمس الأول (الجمعة).

وفيما أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أنه بدأت التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت لنشوب هذا الحريق، بين أنه لم يصب أي أحد بأذى، وانحصرت الأضرار في محل تنجيد، بالإضافة إلى تضرر واجهات عدة محلات أخرى.

وأشار إلى أنه فور وصول البلاغ تحركت عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تدعمها فرق وآليات مساندة مع تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة وحين وصول الفرق تمكنت من إخماد الحريق.