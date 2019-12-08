شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: خطة لتغطية المناطق بالرادارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) أكّد الناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن «الهيئة» تعمل وفق خطة مدروسة لتغطية المساحات المأهولة المتبقية من المناطق التي لا تشملها تغطية الرادارات الحالية، بأنظمة متطورة لرصد ومراقبة السحب الرعدية. أكّد الناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن «الهيئة» تعمل وفق خطة مدروسة لتغطية المساحات المأهولة المتبقية من المناطق التي لا تشملها تغطية الرادارات الحالية، بأنظمة متطورة لرصد ومراقبة السحب الرعدية. وشددت الأرصاد على أنها الجهة المُخولة وصاحبة المصداقية في رصد ونشر حالات الطقس، وتتحمل مسؤولية كل ما تبثه من أخبار وتوقعات في المملكة. ودعت إلى ضرورة استقاء المعلومة من الهيئة في المقام الأول، لافتة إلى أن علم الطقس تم تدريسه من قِبل المتخصصين في الهيئة لسنوات طويلة، مشيرة إلى تميّز التعاون بين الهيئة والقطاعات الأخرى في إرسال التنبيهات والتقارير الأرصادية، خصوصاً في تمرير المعلومات بينها، إضافة إلى أن النظام الرسمي وصل لإنشاء مجموعات خاصة عبر الـ«واتساب» لضمان وصولها أولاً بأول.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: خطة لتغطية المناطق بالرادارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.