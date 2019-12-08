شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. سيارات الإسعاف تتحكم في الإشارات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت مدينة الجبيل الصناعيّة ربط مركبات الإسعاف لديها بالإشارات المرورية على بعد مسافة محددة، بهدف تفادي قطع المركبات للإشارات، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.

» تطبيق نظام

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي لـ ”الخليج 365” أن النظام تم تطبيقه في الهيئة الملكية بالجبيل منذ عدّة أسابيع، يتم من خلاله التحكّم في الإشارات الضوئيّة من قبل أفراد الفرق الإسعافية التابعة للهيئة من مسافة معيّنة حسبما تتوافر لنا معلومات بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه لم يتم تشغيل هذا النظام بعد في سيارات الإسعاف الخاصّة بهيئة الهلال الأحمر السعودي حتى الآن.

» حماية مركبات

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يذكر أن هذا النظام يحمي مركبات الإسعاف من تسجيل مخالفات مروريّة عن طريق كاميرات ساهر نظير قطع الإشارات المروريّة، ويمكن من فتح الإشارة عن بعد وفق نظام رفع كفاءة الاستجابة في الجبيل من خلال تحكم السيارة بفتح الإشارة على بعد مسافة تصل لـ 750 مترا، بهدف تقليل رحلة المسعف، ومنح السيارة الضوء الأخضر وأولوية المرور.

» آلية عمل

وحول آلية عمل النظام، تشير المعلومات، إلى تواصل جهاز الإرسال المخصّص في مركبة الإسعاف، وجهاز الـ«جي بي أس» الموجود على التقاطعات المزوّدة بإشارة ضوئيّة وجهاز التحكم بالإشارة الضوئية الموجود في الكابينة التابعة للسيارة، ليتم تقليل زمن رحلة الاستجابة للحالات الطارئة.