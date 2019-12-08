شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول ناد لـ«الروبوت» في مدارس البنين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

دشنت إحدى مدارس البنين بمحافظة الأحساء «نادي الروبوت» وتم تجهيزه بأحدث التقنيات والأدوات المعينة لتحقيق أهداف المبادرة، ويستهدف النادي جميع الطلاب المهتمين بتطوير قدراتهم الفنية واكتساب الخبرات في عدة مجالات في الروبوت.

وقامت مدرسة الحسن بن علي الابتدائية بتجهيز المقر الذي اشتمل على عدد ٦ حقائب من الروبوتات، وخرائط يعد الطلاب عليها مشاريعهم، وأجهزة آيباد يتم من خلالها عمل البرمجة والشاشات الذكية، ويهدف النادي إلى إقامة ورش تدريبية للطلاب بواقع ٤ ساعات أسبوعيًا؛ وإعدادهم للمشاركات التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بمهارات البرمجة والتقنية وتوظيف ذلك في مادتي «العلوم والرياضيات» بما يعود على الطلاب بتحسين نواتج تعلمهم.

ودشن نائب مدير إدارة النشاط الطلابي «بنين» عبدالعزيز المانع النادي، بحضور قائد المدرسة علي الحسن ومنسق برنامج الروبوت بإدارة النشاط الطلابي المشرف التربوي ماجد البوسعد، والاطلاع على محاور أهداف النادي الساعي إلى تنمية مهارات الطلاب التقنية، وإكسابهم مهارات تحليلية، ومعالجة البيانات، ومهارات التواصل.