شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية لغرس 700 شتلة في مبادرة «شرقية خضراء» والان نبدء بالتفاصيل
ففي الواجهة البحرية بالدمام، شارك أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير ومجموعة من المتطوعين والطلاب بغرس 400 شتلة وتنظيف الواجهة، كما شارك عدد كبير من المواطنين والمقيمين في حديقة الحزم بالدمام بغرس 300 شتلة، وهو ما يظهر حالة الوعي لدى المواطنين بأهمية المبادرة ودورهم في تفعيلها.
وقال وكيل الأمين للخدمات م.زياد مغربل: إن المبادرة تشمل مدارس المنطقة الشرقية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إضافة الى الشوارع بكل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.
وأضاف: إنه تم العمل على تأسيس برامج خاصة يتم تنظيمها أثناء المبادرة، بحيث تلتزم الأمانة بتوفير الأشجار والشتلات المناسبة لطبيعة البيئة للمنطقة، وتوفير خط اتصال للاستفسار عن المبادرة والمشاركة فيها، إضافة إلى تثقيف وتوعية فريق المبادرة من خلال مهندسي الأمانة، مشيرا إلى أنه تم اختيار أشجار الظل وفق مواصفات عالية تتحمل الظروف المناخية المتغيرة، وتنتج الأوكسجين بنسبة عالية، مبينا أنه سوف يتم تقديم شهادات للمتطوعين بعدد ساعات التطوع، وجوائز للمتطوعين المتميزين، إضافة لجوائز لأفضل مركز صحي نموذجي وأفضل مدرسة مشاركة.
يذكر أن مبادرة «شرقية خضراء» تستهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال 3 أشهر في كل مناطق المنطقة.
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