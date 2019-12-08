شكرا لقرائتكم خبر عن «الحد من الجرائم المعلوماتية».. محاضرة بإمارة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت المحاضرة شرحاً موجزاً لنظام الجرائم المعلوماتية، وإيضاحاً للجوانب القانونية المهمة فيه، وذلك سعياً لفهمٍ أكبر لما حواه النظام، وكيف يمكن للموظف الحد من الجرائم المعلوماتية، سواءً في نطاق العمل، أو في الحياة العامة، وشارك في المحاضرة عددٌ من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز.
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