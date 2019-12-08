شكرا لقرائتكم خبر عن «الحد من الجرائم المعلوماتية».. محاضرة بإمارة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله- نظمت إمارة المنطقة الشرقية ممثلةً في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بالتعاون مع فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية محاضرةً توعوية بعنوان «دور الموظف في الحد من الجرائم المعلوماتية»، وذلك بقاعة المؤتمرات الصغرى بديوان الإمارة مؤخراً.

وتناولت المحاضرة شرحاً موجزاً لنظام الجرائم المعلوماتية، وإيضاحاً للجوانب القانونية المهمة فيه، وذلك سعياً لفهمٍ أكبر لما حواه النظام، وكيف يمكن للموظف الحد من الجرائم المعلوماتية، سواءً في نطاق العمل، أو في الحياة العامة، وشارك في المحاضرة عددٌ من منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز.