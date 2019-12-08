شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % نسبة اجتياز الاختبار التربوي بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

بلغت نسبة اجتياز خريجي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الاختبار التربوي العام 87.15% وبمتوسط أداء بلغ 54.54 حيث كان أعلى من المتوسط العام لأداء المختبرين بفارق 11.14، وجاءت نسبة اجتياز الإناث أعلى من الذكور في اختبار معلمي الصفوف الأولية، بينما تفوق الذكور في اختبار التربية الإسلامية، وقد بلغت نسبة الاجتياز في تخصص المكتبات 100% لـ22 مختبرة.

وحققت كلية التربية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول في الاختبار التربوي العام للمرة الثانية على التوالي على مستوى جامعات المملكة، والمركز الأول في نتائج اختبار معلمي الصفوف الأولية، والمركز الثالث في اختبار رياض الأطفال بين نتائج اختبارات المعلمين التخصصية لعام 1440هـ على مستوى جامعات المملكة.

وذكر وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د.غازي العتيبي أن هذه النتائج تعد إنجازاً مهما على مستوى الجامعات ودليل قوة لمخرجات الجامعة على كل المستويات، وذلك نظير ما يقوم به طلاب وطالبات الجامعة في تجاوز هذه الاختبارات، وأن الكلية سوف تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على كل المجالات والتخصصات.

وأشار عميد كلية التربية د.عادل أبودلي إلى أنه بلغ عدد المتقدمين من خريجي الجامعة للاختبار التربوي 1362 مختبرا في حين تقدم للاختبارات التخصصية 1296 مختبرا، وكان الأكثر عددا في اختبار رياض الأطفال، حيث بلغ 321، بينما الأقل عددا كان في اختبار الأحياء بعدد 19 مختبرا.