شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % نسبة اجتياز الاختبار التربوي بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وحققت كلية التربية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول في الاختبار التربوي العام للمرة الثانية على التوالي على مستوى جامعات المملكة، والمركز الأول في نتائج اختبار معلمي الصفوف الأولية، والمركز الثالث في اختبار رياض الأطفال بين نتائج اختبارات المعلمين التخصصية لعام 1440هـ على مستوى جامعات المملكة.
وذكر وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د.غازي العتيبي أن هذه النتائج تعد إنجازاً مهما على مستوى الجامعات ودليل قوة لمخرجات الجامعة على كل المستويات، وذلك نظير ما يقوم به طلاب وطالبات الجامعة في تجاوز هذه الاختبارات، وأن الكلية سوف تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على كل المجالات والتخصصات.
وأشار عميد كلية التربية د.عادل أبودلي إلى أنه بلغ عدد المتقدمين من خريجي الجامعة للاختبار التربوي 1362 مختبرا في حين تقدم للاختبارات التخصصية 1296 مختبرا، وكان الأكثر عددا في اختبار رياض الأطفال، حيث بلغ 321، بينما الأقل عددا كان في اختبار الأحياء بعدد 19 مختبرا.
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