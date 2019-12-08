شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» ينقل تحيات «القيادة» لرئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز علاقاتها وتطويرها مع باكستان في شتى المجالات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين والمصالح المشتركة بينهما.

ونقل د. آل الشيخ لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقال: إن علاقات المملكة مع باكستان تمر بأحسن حالاتها في الوقت الحالي.

وأكد رئيس مجلس الشورى خلال استقبال رئيس وزراء باكستان الإسلامية له بمكتبه في إسلام آباد في إطار زيارته الحالية للباكستان، دعم المملكة وتأييدها للحل السلمي لكشمير ووفقا للقرارات الدولية بهذا الشأن بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة ويراعي مصالح سكان كشمير. وأشار إلى الجهود التي يبذلها مجلس الشورى والبرلمان الباكستاني لدعم قضية كشمير على الصعيد البرلماني الإسلامي. كما أثنى على ما حققته حكومة باكستان من إنجازات في المجال الاقتصادي ونجاحها في المزج بين التقدم والحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية.

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ورحب رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية في بداية الاستقبال برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في باكستان. وأشاد بنتائج زيارته الأخيرة للمملكة، واطلاعه عن كثب على النهضة الشاملة في المملكة التي تمت في إطار مسيرة التطوير والإصلاح الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لتعزيز التنمية وتنويع مصادر الدخل، بما يجسد المكانة التي تحتلها المملكة في العالم والدور السياسي المهم الذي تقوم به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين قيادتي وشعبي جمهورية باكستان والمملكة العربية السعودية ووصفها بالراسخة والمتينة، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يربطه من علاقات متميزة مع سمو ولي العهد الذي يحظى بمكانة وتقدير في الباكستان نظير جهوده نحو تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في كل الجوانب. واستعرض أهم التحديات التي تواجه السلام والاستقرار في المنطقة، وما تشكله قضية كشمير من أهمية لبلاده، مؤكدا ضرورة العمل على مكافحة التطرف والإرهاب بصوره كافة.

حضر الاستقبال رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر وأعضاء وفد مجلس الشورى د. أسامة الربيعة، ود. أيمن فاضل، ود. عبدالعزيز الحرقان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.