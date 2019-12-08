شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء»: إطلاق النار في فلوريدا عمل إجرامي مدان والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت الهيئة التعازي لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءا من هذا العالم يساهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامتها.
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