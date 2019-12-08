اخبار السعوديه

المملكة تشارك الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

قدم نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـ «حماية النزاهة» د.بندر أبا الخيل، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على رعايته لمنتدى «نزاهة» الثامن، للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م، الذي ينطلق الإثنين 12-4-1441هـ، بعنوان: «التوجهات الإستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، بمشاركة نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص من داخل وخارج المملكة، وذلك بأحد فنادق الرياض.

وأوضح أن المنتدى يسعى لتحقيق جملة من الأهداف، منها مشاركة المملكة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وإبراز جهود المملكة في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون في هذا المجال، وتسليط الضوء على الجوانب الوقائية الفعالة للحد من مخاطر الفساد لحماية الأموال والممتلكات العامة. وأعرب أبا الخيل عن أهمية مشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة والجهات غير الربحية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد للمحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، داعيا المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى والتسجيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا