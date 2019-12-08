شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن المنتدى يسعى لتحقيق جملة من الأهداف، منها مشاركة المملكة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وإبراز جهود المملكة في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون في هذا المجال، وتسليط الضوء على الجوانب الوقائية الفعالة للحد من مخاطر الفساد لحماية الأموال والممتلكات العامة. وأعرب أبا الخيل عن أهمية مشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة والجهات غير الربحية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد للمحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، داعيا المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى والتسجيل.
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