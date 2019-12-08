شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: حلول عاجلة للحفاظ على جبل الرماة والان نبدء بالتفاصيل
وشدد سموه خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة بحضور عضو المجلس رئيس اللجنة التنفيذية م.إبراهيم السلطان، على عملية التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية لتطوير مواقع التاريخ الإسلامي والعناية بها والعمل على تقديم خدمات نوعية تليق بالمكانتين الدينية والتاريخية للمنطقة وتحقق تطلعات الزائر في مختلف مواقع الزيارة.
واطلع مجلس هيئة تطوير المنطقة على الدراسة الأولية لتطوير ميدان سيد الشهداء الرامية إلى تطوير الميدان كمتحف مفتوح لاستقبال الزوار بطريقة مبنية على أهمية الموقع المرتبط بالسيرة النبوية.
واستعرض المجلس مستجدات مشروع الرؤية والتوجه الإستراتيجي لمنطقة المدينة المنورة الذي يتضمن التعريف عن المنطقة والأنشطة الاقتصادية وخطة تطوير الأهداف الإستراتيجية لرؤية المنطقة ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية لـ63 مبادرة إستراتيجية على مستوى المنطقة، كما ناقش سير العمل في مشروع إعداد نموذج الحوكمة والإطار المؤسسي لهيئة تطوير المنطقة الذي يهدف إلى بناء نموذج لعمل الهيئة وعلاقتها مع الجهات ذات العلاقة. واطلع المجلس على سير العمل في المرصد الحضري بالمنطقة الذي يعنى بجمع وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية في إعداد سياسات التنمية على جميع المستويات ودراسة القضايا الحضرية وتوفير المعلومات الوطنية والإقليمية والمحلية للمساعدة في دعم صناعة القرار.
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