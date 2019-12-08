شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم خدمات علاجية في الحديدة والخانق وحجة والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وراجع العيادات خلال شهر نوفمبر الماضي في قسم الطوارئ 1,587 فردا، وعيادة الباطنية 1,167 شخصا، والفريق المتنقل 377 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 85 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ 3,889 مريضا، وراجع عيادة النساء 306 نساء، وأجري الفحص المخبري لـ1,213 شخصا، وراجع قسم الرعاية الصحية 902 مراجع، وقسم التحصين 86 مستفيدا وقسم التغذية 140 مريضا.
وواصل مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الطوارئ خلال شهر نوفمبر الماضي 2,944 مستفيدا، وقسم الباطنية 1,370 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 306 مستفيدين، وقسم الخدمات التمريضية 5,131 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 2,930 مستفيدا، وقسم نقل الدم 30 مراجعا، فيما نفذ 41 نشاطا للتخلص من النفايات، كما راجع قسم المختبر والأشعة 2,209 أشخاص، وقسم الإحالة الطبية 68 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 4,256 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 6,279 فردا.
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