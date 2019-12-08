شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم خدمات علاجية في الحديدة والخانق وحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وراجع العيادات خلال شهر نوفمبر الماضي في قسم الطوارئ 8,708 مستفيدين، وعيادة الباطنية 3,407 أشخاص، وعيادة التغذية العلاجية 528 شخصا، وعيادة التحصين 52 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 1,166 فردا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 3,566 شخصا، وقسم النساء والولادة 1,743 امرأة، والفريق المتنقل 1,573 مريضا. كما أجري الفحص المخبري لـ4,330 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 15,040 مريضا، واستقبل قسم التنويم 42 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5,259 شخصا.

وتقدم العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وراجع العيادات خلال شهر نوفمبر الماضي في قسم الطوارئ 1,587 فردا، وعيادة الباطنية 1,167 شخصا، والفريق المتنقل 377 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 85 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ 3,889 مريضا، وراجع عيادة النساء 306 نساء، وأجري الفحص المخبري لـ1,213 شخصا، وراجع قسم الرعاية الصحية 902 مراجع، وقسم التحصين 86 مستفيدا وقسم التغذية 140 مريضا.

وواصل مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال شهر نوفمبر الماضي 2,944 مستفيدا، وقسم الباطنية 1,370 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 306 مستفيدين، وقسم الخدمات التمريضية 5,131 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 2,930 مستفيدا، وقسم نقل الدم 30 مراجعا، فيما نفذ 41 نشاطا للتخلص من النفايات، كما راجع قسم المختبر والأشعة 2,209 أشخاص، وقسم الإحالة الطبية 68 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 4,256 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 6,279 فردا.