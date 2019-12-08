شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2000 كرتون تمور في السودان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس الأول، 2.000 كرتون من التمور في ولايتي سنار والبحر الأحمر السودانيتين. وجرى توزيع 500 كرتون تمر في وحدات «البردانه» و«كركوج» و«اب قرع»، استفاد منها 2500 فرد، كما تم توزيع 1.500 كرتون تمر في مدينة بور سودان في ولاية البحر الأحمر، استفاد منها 7500 فرد. ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100.000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 2000 كرتون تمور في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.