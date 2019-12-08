شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ترصد الوزارات الأكثر متابعة وتغريدا وتفاعلا على «تويتر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

أظهر رصد أجرته "الخليج 365" لحسابات الوزارات الخدمية في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن وزارة الداخلية احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المتابعين بواقع 3.1 مليون متابع، و3233 تغريدة رغم وجود حسابات أخرى تابعة للداخلية يتابعها الملايين مثل الجوازات والسجون والمرور والدفاع المدني والأمن العام.

وبين الرصد تفاعل وزارات الداخلية والتجارة والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية والصحة مع أسئلة واستفسارات المغردين، في حين ابتعد عدد من الوزارات بشكل ملحوظ عن التغريد في الهاشتاقات المتداولة، وتنوعت التغريدات ما بين نشر أخبار ومناسبات الوزارة وترويج لأخبار وإعادة تغريد للغير ونشر انفوجرافات وردود على أسئلة مغردين وتعريف وتثقيف المتابعين بمعلومات تخص الوزارة.

وطبقا لعدد التغريدات المسجلة احتلت وزارة التجارة والاستثمار المرتبة الأولى في عدد التغريدات بواقع 121 ألف تغريدة حتى أمس الأول (الجمعة)، بدأت منذ عام 2011، وسط متابعة 2 مليون متابع.

واستنادا لعدد المتابعين احتلت المراتب الأولى تباعا كل من وزارات الداخلية (3.1 مليون متابع)، التعليم ( 2.4 مليون متابع)، الخارجية ( 2.3 مليون متابع)، الصحة ( 2.2 مليون متابع)، العمل ( 2.2 مليون متابع)، الخدمة المدنية ( 1.5 مليون متابع).

وجاء في المرتبة الثانية في عدد التغريدات وزارة الصحة بواقع 54 ألف تغريدة بدأت في أبريل 2011 وسط متابعة 2.2 مليون متابع، في حين احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد المتابعين.

وجاءت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة مكرر من حيث عدد المتابعين (2.2 مليون متابع)، والثالثة في عدد التغريدات بواقع ٤٥٫٩ ألف تغريدة، بدأت منذ يونيو ٢٠١٢.

وتذيل حساب وزارة الاقتصاد والتخطيط المرتبة الأخيرة بعدد التغريدات بنحو 811 تغريدة فقط، وكذا المرتبة من حيث عدد المتابعين بواقع ٣٢٫٧ ألف متابع، وبدأ الحساب في فبراير ٢٠١٦.

وغرد الحساب الرسمي لوزارة العدل ٤٬٥٦٨ تغريدة ولديه ٩٦١٫٤ ألف متابع، وانضمت الوزارة إلى «تويتر» في مايو ٢٠١١.

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أما حساب وزارة الخدمة المدنية فوصف نفسه بعبارة «خدمة مدنية مُمكِّنةٍ لأداء حكوميّ متميِّزٍ لأجل وطنٍ طموح»، وغرد الحساب بـ ٨,١٥٤ تغريدة تابعها 1.5 مليون متابع منذ يونيو ٢٠١٣.

وقسمت وزارة التعليم نفسها في «تويتر» إلى حسابين؛ الأول خاص بالتعليم العام، وانضم لـ«تويتر» في نوفمبر ٢٠١٣ ويتابعه ٢٫٤ مليون متابع، وغرد ١٨ ألف تغريدة. في حين سجل الحساب الآخر باسم وزارة التعليم – التعليم الجامعي وانضم لـ«تويتر» في مايو ٢٠١٠ ويتابعه 920 ألف متابع تقريبا وغرد 7 آلاف تغريدة، واحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المتابعين.

أما الحساب الرسمي لوزارة الخارجية فقد انضم لـ«تويتر» في ديسمبر ٢٠١٠ ويتابعه ٢٫٣ مليون متابع، وغرد بـ١٧٫٩ ألف تغريدة واحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم المتابعين، فيما انضم الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مدونة الحسابات في فبراير ٢٠١٢ بنحو ٦٧٧ ألف متابع وسط ٣٠٫٥ ألف تغريدة.

وانضم الحساب الرسمي لوزارة الإسكان لـ«تويتر» في ديسمبر ٢٠١٢ وغرد ٢,٢١٣ تغريدة تابعها 607 آلاف متابع، فيما يتابع حساب وزارة النقل 346 ألف متابع، وغرد بـ ٨,٥٣٣ تغريدة.

أما الحساب الرسمي لوزارة الطاقة فانضم إلى «تويتر» في نوفمبر ٢٠١٥ وغرد 1902 تغريدة تابعها أكثر من 100 ألف متابع.

وانضم الحساب الرسمي لوزارة المالية السعودية إلى «تويتر» في مايو ٢٠١١ وغرد ٢,١٦٩ تغريدة ويتابعه نحو 430 ألف مغرد، كما انضم الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة في أكتوبر ٢٠١٤ ويتابعه نحو 104 آلاف مغرد ودون الحساب 3473 تغريدة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية الأحدث انضماما إلى «تويتر» في يونيو ٢٠١٨ و غردت 12261 تغريدة

وسط متابعة ٩٩٫٢ ألف متابع، ويتابع الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة ٣٠٧٫٨ آلاف متابع وغردت 8823 تغريدة منذ انضمامها لـ«تويتر» في ديسمبر 2011.