شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه.. تدني الرؤية في 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيه متقدم لـ ” الحدود الشمالية – المنطقة الشرقية – جازان – المنطقة الشمالية ” . وحذرت الهيئة من ضباب ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، حيث توقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام 08:00 غدا الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه.. تدني الرؤية في 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.