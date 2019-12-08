شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سائحة أمريكية تصف زيارتها للمملكة بـ « زيارة العمر » والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت سائحة أمريكية من ولاية فلوريدا، عن سعادتها البالغة بتواجدها في المملكة، وزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقام في ملهم شمال الرياض.

وأكدت السائحة كيم أنها تشعر بالذهول والدهشة من حرارة الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة العربية في المملكة، مشيدة بمهرجان الصقور وتمكنها من الإطلاع عن كثب على المهارات العالية التي يتمتع بها الصقَّارون العرب.

كما أشارت إلى أن هذه الزيارة تعد «زيارة العمر»، لافتة إلى أنها ستنشر صور زيارتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتدعو جميع متابعيها وأصدقائها بزيارة المملكة، موجهة الشكر لجميع شعب المملكة على حفاوة الاستقبال.

وقالت «أنا اليوم أعيش أوقاتًا جميلة بزيارة مهرجان الصقور، للتعرُّف عن كثب على طرق وأساليب تربية الصقور والصيد بها، فهناك أشخاص موهوبون طوَّعوا الطيور بطرق فنيَّة احترافيَّة عالية، إذ يتحكَّمون بانطلاقة صقورهم ووصولها إلى خط النهاية، وهذا ليس بالشيء البسيط».

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