شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والمعلمات: «نحن معكم وندافع عن حقوقكم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، رسالة خاصة إلى المعلمين والمعلمات، مشيدًا بجهودهم المبذولة وأدائهم العالي بما ينعكس إيجابيًا على أداء الطلاب.

وقال «آل الشيخ» خلال لقاء مفتوح في إدارة التعليم بالمدينة: «لا تقلقوا، وركزوا على رسالتكم التربوية الخالدة، وتستحقون ماهو أفضل، ونحن معكم وندافع عن حقوقكم، ولا تسمعوا للأبواق الخارجية».

وأوضح أن المعلمون والمعلمات لديهم ما هو أفضل بما ينعكس إيجابًا على أداء الطالب في الصف وتحسين نواتج التعليم، مضيفًا «مهمتنا إصلاح المفاصل الحيوية والأساسية في نظام التعليم التي أدت إلى الاختناق في شرايين المنظومة التعليمية، ومنعت الاتصال بين أطرافها في المدرسة ومكتب التعليم وإدارة التعليم؛ مما تطلب تدخلاً عاجلاً في عملية الإصلاح التي بدأت فعليًا من الطالب داخل الصف».

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