4.93 مليون مكتتب في أرامكو حصلوا على أسهمهم كافة

منحت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» المكتتبين الأفراد ممن اكتتبوا 1500 سهم وأقل (المكتتبين بـ48 ألف ريال وما دون) كافة الأسهم المكتتب بها في الشركة، فيما أقرت منح بقية الأفراد ما نسبته 10.941% من الأسهم الفائضة عن الـ 1500 سهم. وساوت الشركة في منح نسبة الأسهم الفائضة بين المكتتبين دون النظر لكمية الأسهم المكتتب بها، واستطاع 97.5% من الأفراد الحصول على كامل عدد الأسهم المكتتب بها لاكتتابهم بـ 1500 سهم فأقل (بما يعادل عددهم 4.93 مليون فرد)، مقارنة بـ 5.056 مليون فرد شارك في اكتتاب أسهم أرامكو. وأفصحت أرامكو أن عدد الأسهم التي طلب الأفراد الاكتتاب بها، تجاوزت 50% عن الأسهم المقررة لهم، إذ بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 1.537 مليار سهم، بقيمة إجمالية 49.187 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد.

وبلغ حجم المبالغ المكتتبة من المؤسسات 397 مليار ريال موزعة على قرابة 12.41 مليار سهم، تعادل نسبتها 620% من إجمالي الأسهم المخصصة للمؤسسات، ليصل إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو إلى 446 مليار ريال. كشف تقرير حديث، أن القيمة السوقية لشركة أرامكو المقدرة بـ 6.4 تريليون ريال أكبر بـ 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حالياً في العالم، وهي «أبل» والبالغة قيمتها السوقية 1.19 تريليون دولار، وأن قيمة الشركة تساوي القيمة السوقية لشركتي «أبل» و«علي بابا» مجتمعتين. وبين التقرير أن قيمة الشركة أكبر بمقدار 1.7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة والبالغة نحو تريليون دولار («شل» 225.5 مليار دولار؛ و«إكسون موبيل» حوالى 228.3 مليار دولار؛ و«توتال» 141.9 مليار دولار؛ و«بي بي» (BP) حوالى 126 مليار دولار؛ و«شيفرون» حوالى 221.5 مليار دولار.