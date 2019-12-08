«الغذاء والدواء» لمرضى السكري: قراءات أجهزة المراقبة بالمجسات غير دقيقة دائمًا

أكدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، أن مكان تثبيت المجس من العوامل المؤثرة على عمل جهاز المراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم.

وعبر «إنفوجراف» بثَّتْه على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، ذكرت هيئة الغذاء تنبيهات لمستخدمي أجهزة المراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم المعتمِدة على المجس، لافتة إلى أن قراءات هذه الأجهزة لا تكون دقيقة أثناء التغيرات السريعة، في مستويات نسبة السكر، كما في حالات بعد الأكل، أو بعد إجراء التمارين الرياضية.

وأضافت الهيئة، أنه في حال شك المريض في قراءة أجهزة المراقبة المستمرة لمستوى نسبة السكر فعليه استخدام أجهزة القياس التقليدية، أو الفحص عن طريق المختبر، مع عدم اتخاذ قرارات العلاج بناء على هذه الأجهزة، مؤكدة على اعتماد أجهزة القياس التقليدية.

وتابعت هيئة الغذاء والدواء: احرص أن تتدرب جيدًا على استخدام أجهزة القياس عبر مراكز الرعاية الصحية، أو عبر مراكز التدريب بنقاط البيع، موضحة أنه من العوامل المؤثرة على عمل هذه الأجهزة، مكان تثبيت المجس، واحتمالية تأثر دقة القراءة حين البقاء تحت الماء لفترات معينة.

وأكدت أنه ينبغي اتباع توصيات المصنع بالحالات المذكورة لضمان الحصول على قراءات أكثر دقة.