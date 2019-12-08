رئيس «الشورى»: حادث  فلوريدا لا يمثل الشعب السعودي وما يحمله من قيم إنسانية

أدان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم السبت، «العمل الإجرامي الذي قام به أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين».

وثمن رئيس «الشورى»، في تغريدات عدة نشرها الحساب الرسمي للمجلس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للأجهزة الأمنية بالتعاون مع نظريتها الأمريكية؛ للوصول إلى المعلومات التي تكفل الكشف عن ملابسات الحادث الأليم.

وقال آل الشيخ: هذا العمل الإجرامي لا يمثل شعب المملكة العربية السعودية، وما يحمله (الشعب) من قيم إنسانية يشكلها دينه الوسطي السمح، ولا ثقافته التي طالما وجدت حضورًا وقبولًا بين شعوب العالم، مقدمًا خالص التعازي لذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.