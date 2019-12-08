إعادة تشكيل لجنة مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن ما تشهده مدينة بريدة من حراك متسارع وتوسع في الأنشطة والفعاليات والمهرجانات يوجب تعزيز دور لجنة متخصصة تتولى إدارة هذا النشاط بما يسهم في تحقيق توجيهات خادم الحرمين وولي عهده الأمين نحو تعزيز وتطوير وتنويع المهرجانات والمناسبات، مشددًا على أهمية دور اللجنة ومتابعتها لكافة المناشط وتنميتها لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة بروح التكاتف والأسرة الواحدة التي يتحلى بها أبناء دوت الخليج الأوفياء، مشيراً إلى أن تلك الخطوة يسعى من خلالها إلى تطوير مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة لما تمتلكه المدينة من فرص متعددة للنجاح.
من جانبه، قدم رئيس لجنة مهرجانات وفعاليات مدينة بريدة أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم، على دعمه وتوجيهاته الدائمة لتعزيز العمل وتنميته.
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