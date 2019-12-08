خاسكية جدة سوق تاجرات الـSocial Media

يعتبر سوق «الخاسكية» أحد أشهر الأسواق القديمة في مدينة جدة والذي بات اليوم أحد الوجهات لتاجرات السوشال ميديا، بالإضافة لجميع أهالي جدة بمختلف طبقاتهم الاجتماعية.

قامت «دوت الخليج» بجولة ميدانية في السوق ورصدت تنوع المحلات بين إكسسوارات نسائية وتوزيعات هدايا وإكسسوارات منزلية.

يقول أحد العاملين في محل للعطور ويدعى ثامر الفران، إن بعض السياح بدؤوا يتوافدون على المنطقة لمشاهدة مبانيها الأثرية، إلا أن النسبة الأكبر من المعتمرين، فالسوق يجمع كل فئات المجتمع من الغني وحتى محدود الدخل.

مولات كبيرة

ذكر أبومحمد بأحد المحال، أن العديد من تاجرات السوشال ميديا يأتون للخاسكية ويتبضعون الهدايا أو التوزيعات أو المواد الأساسية لصناعة التوزيعات، وأكد عبدالعزيز محضار أحد البائعين في محلات الهدايا والتوزيعات، أن العديد من التاجرات وأصحاب المحلات في المولات الكبيرة يتعاملون مع محلات الخاسكية لشراء البضائع بالجملة، وقال محمد صالح بائع في محل هدايا وتذكارات، إن أكثر مرتاديه من المعتمرين خاصة من الهند الذين يحبون اقتناء السبح.

Advertisements

الخاسكية الجديدة والقديمة

أحد البائعين في الخاسكية نجيب أحمد، يقول إن أسواق الخاسكية الجديدة بدأت تقريبا في عام 2003 واستحدثت فيها محلات تواكب التطور ومستلزمات العصر، كما أشار أحد الباعة القدماء محمد السليماني، أن الخاسكية القديم هي السوق الأصلي الموجود قديما أما الجديد فكان منطقة خالية وتسمى حارة البحر ومن ثم أقيم عليها سوق الخاسكية الجديد، والتاجرات والزبائن يأتون للقديم والجديد على حد سواء، وأكد ذلك أحد أصحاب المحلات أحمد بانافع، الذي قال إن سوق الخاسكية الجديد لم يكن موجودا وكان باب شريف والخاسكية القديم والعلوي وشارع قابل وسوق الندى، هي الأسواق الرئيسية لأهالي جدة، وقال بانافع إن المعتمرين يأتون باستمرار للخاسكية الجديد أو القديم.

تاريخ الخاسكية

يقول الباحث التاريخي في الحياة الاجتماعية خالد أبو الجدايل لـ«دوت الخليج»، إن الخاسكية من الأسواق القديمة والمشهورة في مدينة جدة ويزيد عمرها عن القرن من الزمن، وكانت الخاسكية قديما عبارة عن أحواش مشهورة يوجد بها متاجر ومبان ومستودعات. وحول سبب تسمية الخاسكية بهذا الاسم أوضح أبوالجدايل أنه من المصطلحات التركية أما سبب التسمية فمختلف عليه هناك، منهم من قال إنه اسم لمقر الفرق العسكرية وقيل أنه أحد الملكيات الخاصة لأحد العوائل في مدينة جدة عرفت باسم الخاسكية، وهناك من قال إن الاسم يعود لخاصكي سلطان وهو لقب أو اسم لزوجة أحد السلاطين العثمانيين، ويشير أبوالجدايل أن سوق الخاسكية يقع في محلة اليمن والتي تقع من ضمنها حارة البحر.