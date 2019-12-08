ملتقى أسر ذوي الإعاقة يركز على الحقوق والأدوار

ويتضمن الملتقى 12 ورشة عمل متخصصة في شؤون ذوي الإعاقة، يقدمها المتخصصون الخبراء في هذا المجال، ويهدف الملتقى إلى ترجمة مجال الوعي والتقنية وتبادل الخبرات وعرض تجارب ناجحة ومواهب للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب اشتماله على الاكتشاف المبكر للإعاقة ودور التوعية والإرشاد الأسري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم ودور الوزارات والخدمات المقدمة.
هيئة الإحصاء
يشير آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاءات إلى أن نسبة السكان السعوديين الذين يعانون الإعاقة بلغت %7.1، حيث تبلغ نسبة الذين يعانون من صعوبات شديدة وبالغة %2.9، بينما تبلغ نسبة الذين يعانون من صعوبات خفيفة %4.1، ويتقاسم الذكور والإناث نسب الإعاقة بشكل متقارب، حيث يمثل الذكور %3.7 فيما تمثل الإناث %3.4.
أسباب مرضية
تصدرت الرياض نسبة السعوديين من ذوي الإعاقة بواقع %25، وفيما الصعوبات فتعود النسبة الأكبر لأسباب مرضية بنسبة تبلغ %47.5 يليها الأسباب الخلقية بنسبة %21.3، ثم %8.2 إلى الحوادث. وأظهرت الدراسات وجود 51 فردًا تربط بين والديه علاقة قرابة من بين كل 100 فرد مصاب بالإعاقة.
جهات حكومية وخاصة
يرعى عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، الملتقى وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نورة، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، جهات خاصة.
توزع الإعاقة حسب المناطق «بالألف»
الرياض 363
مكة المكرمة 336
الشرقية 177
عسير 164
المدينة المنورة 99
جازان 78
القصيم 65
تبوك 44
حائل 43
الباحة 25
الجوف 15
الحدود الشمالية 13
نجران 13
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