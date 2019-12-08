حسابات مزيفة تروج لمسابقات وهمية عبر Twitter دون رقيب

انتشرت مؤخرا عشرات الحسابات في Twitter تنتحل شخصيات وهمية لترويج مسابقات وجوائز مالية تصل إلى 30 ألف ريال وهواتف ذكية بهدف كسب المتابعين فقط، فيما تبين لـ«دوت الخليج» أن جميع الفائزين بتلك المسابقات لم يستلموا جوائزهم، حيث قام أصحاب تلك الحسابات بحظر الفائزين، في وقت أكدت فيه وزارة التجارة والاستثمار للصحيفة، أن الحسابات الوهمية والمزيفة على مواقع التواصل والتي تروج لمثل هذا النوع من المسابقات تندرج تحت أنشطة الاحتيال والنصب وتخضع لاختصاصات جهات أخرى.

ملاحظات على أصحاب حسابات المسابقات مزيفة

أعضاء شرف

رصدت «دوت الخليج» عدداً من الحسابات المزيفة التي ادعى أصحابها أنهم أعضاء شرف في أحد الأندية الرياضية، وأنهم يعملون في شركات خاصة، (ليس لها وجود في المملكة) يقومون بالترويج لمسابقات مزيفة بهدف كسب أكبر شريحة من المتابعين، فيما أكد عدد من الفائزين أنهم لم يستلموا جوائزهم، وأن صاحب الحساب قام بحظرهم فور إعلان فوزهم لتضليل المتابعين والاستمرار بالترويج لمسابقات مزيفة أخرى.

أكواد خصم

اقتصر محتوى تلك الحسابات المزيفة على المسابقات الوهمية فقط، دون أي محتوى آخر، فيما كانت أغلب الشروط لتلك المسابقات الوهمية، إعادة تغريدة المسابقة، ومتابعة صاحب الحساب، وحسابات أخرى تعرف نفسها بـ (شاعر كويتي أو مهندس أو حسابات أخرى دون اسم كامل مع حملها أكواد الخصم للمتاجر الالكترونية).

Advertisements

إعادة نشر

في إحدى تلك الحسابات التي تحتفظ الصحيفة ببياناته، قام شخص مزيف يدعي أنه عضو شرف في نادي كبير أنه سيقوم بسحب على مبلغ 1500 ريال وتارة على مبلغ 6 آلاف ريال وتارة ثالثة على مبلغ 10 آلاف، لمن يقوم بإعادة نشر تغريدة المسابقة وإضافته عبر سناب شات، حيث يقوم لاحقاً باختيار فائز بشكل عشوائي ومن ثم يعلن فوزه، فيقوم الفائز بشكره، وأخيراً يقوم صاحب الحساب بتصوير الشاشة لإيهام المتابعين أنه استلم الجائزة فعلاً، وأخيراً يقوم صاحب الحساب المزيف بحظر الفائز.

احتيال ونصب

بدورها أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن الحسابات الوهمية والمزيفة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي تروج لمسابقات تجارية بهدف كسب المتابعين تندرج تحت أنشطة الاحتيال والنصب والتي تخضع لاختصاص جهات أخرى، مبينة أنها تشرف على المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة «معروف»، وتخضع هذه المتاجر لمتابعة دورية من قبل الوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات، وتطبق على المتاجر المسجلة في «معروف» جميع أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، فما هو محظور لديها يحظر في معروف تلقائيا، بينما نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤوليتها عن تلك الحسابات، مشيرة إلى أن انتحال الشخصيات والاحتيال من الجرائم المعلوماتية وهي من اختصاص الأمن العام ممثلا في الشرطة.