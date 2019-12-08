تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا

وتغني الخدمة عن زيارة كتابات العدل وتمكنهم من التحقق من صحة الصك العقاري من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Najiz/Pages/RealstateQuery.aspx وإدخال رقم الصك وهوية أحد الملاك، لتظهر تفاصيل بياناته كاملة، ليظهر الصك العقاري كاملًا كما هو مسجل في أنظمة وزارة العدل، ليقدم معلومات أعلى موثوقية من الصك الورقي.
وتعزز المرحلة الثانية من موثوقية الصكوك المحدثة إلكترونيًا تجربة المستفيدين، كما تضمن صحة المعلومة وسهولة الوصول لها، إضافة إلى الخصوصية وشفافية المعلومات.
وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في العاشر من ربيع الأول 1440، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة الذي تضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
التحول الرقمي في التوثيق
يوفر 8 ملايين ورقة سنويًا
يُحسن كفاءة الإنفاق
يحافظ على البيئة
التيسير على المستفيدين
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