يد بيد في حوطة بني تميم

دشن محافظ حوطة بني تميم محمد العجمي مبادرة التطوع البلدي تحت شعار «يداً بيد نرتقي».

واشتملت الحملة على 3 مبادرات تبنتها البلدية، يأتي في مقدمتها غرس الأشجار، حيث تم غرس أكثر من 300 شجرة من أنواع الأشجار البرية في المنتزه البري ومدخل المحافظة الشمالي في اليوم الأول، بالإضافة إلى مبادرة نظافة المتنزهات البرية، وكذلك إزالة التشوه البصري من خلال طمس الكتابات على الجدران وإزالة الملصقات العشوائية.

وتستمر الحملة إلى الثلاثاء في مواقع متفرقة بالمحافظة وذلك لرغبة البلدية بمشاركة أكبر عدد ممكن من أبناء وبنات المحافظة الراغبين بالتطوع.