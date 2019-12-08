التجمع الصحي يطلع على الأنظمة البريطانية

اختتم وفد طبي يمثل التجمع الصحي بمنطقة القصيم أمس زيارته للاطلاع على برامج مجموعة «موديلتي بارتنر شيب» في مدينة لندن ببريطانيا، بعد أن عقد الفريق عدة لقاءات مع القيادات الصحية وفريق العمل بالمنظمة.

وتهدف الزيارة التي قام بها مجموعة من الأطباء والأخصائيين من التجمع الصحي بالمنطقة إلى الاطلاع على النظام الصحي البريطاني، وشملت زيارة وفد التجمع، المجموعة الصحية «فيرجن» بلندن، حيث جرى الاجتماع مع المسؤولين والاستفادة من الخبرات المتخصصة في النظام الصحي.

ويسعى التجمع الصحي بالقصيم إلى الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في أنظمة الرعاية الصحية، وكيفية الاستفادة من الإيجابيات التي حققتها والتي كان لها دور فاعل في تحسين أنظمة الرعاية الصحية، انطلاقًا من أهمية تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين في منطقة القصيم.