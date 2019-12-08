إغلاق مصنع مخالف منذ ربع قرن

وأضاف الحثلان أن المصنع حاليا لا يعمل وتوجد بداخله مواد ومعدات يستلزم إزالتها، ورأت اللجنة استدعاء صاحبه من قبل الجهات الأمنية وتكليفه بإزالتها والتعهد بذلك، مؤكدا أن البلدية حريصة على سلامة المواطنين والمقيمين في جميع الأحياء وتوفير بيئة نظيفة لهم.
مخالفات المصنع
يعمل بدون ترخيص بيئي
البناية على صك زراعي منذ 25 عام تقريبا
يصدر ضجيج تسبب في تلوث ضوضائي
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