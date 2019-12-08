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إغلاق مصنع مخالف منذ ربع قرن

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فيما وقفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» سابقا لمعاينة موقع مصنع الجرانيت والرخام داخل الأحياء السكنية بمحافظة المزاحمية، والذي نشرته «دوت الخليج» في وقت سابق، كشف رئيس بلدية المزاحمية مطلق الحثلان أنه تم إغلاق المصنع، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة المحافظة منذ شهرين تقريبا بناء على خروج اللجنة المكونة من المحافظة والشرطة والدفاع المدني والبلدية.

وأضاف الحثلان أن المصنع حاليا لا يعمل وتوجد بداخله مواد ومعدات يستلزم إزالتها، ورأت اللجنة استدعاء صاحبه من قبل الجهات الأمنية وتكليفه بإزالتها والتعهد بذلك، مؤكدا أن البلدية حريصة على سلامة المواطنين والمقيمين في جميع الأحياء وتوفير بيئة نظيفة لهم.

مخالفات المصنع

يعمل بدون ترخيص بيئي

البناية على صك زراعي منذ 25 عام تقريبا

يصدر ضجيج تسبب في تلوث ضوضائي


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