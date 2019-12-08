ثقافي / الشريط السينمائي السعودي "آخر زيارة" يفوز بجائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش



الرباط 10 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 07 ديسمبر 2019 م واس

فاز الشريط السينمائي السعودي "آخر زيارة" للمخرج عبد المحسن الضبعان بجائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية ،الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم، وذلك مناصفة مع شريط "موزاييك ريبورت" للمخرج الصيني شاي يكسيانغ.

ويحكي الفيلم تشابك صراع ثلاثة أجيال، الجد والأب والابن، بين مدينة الرياض وإحدى القرى البعيدة، واختلاف التقاليد بين المنطقتين.

وهذا الفيلم هو أول شريط روائي للمخرج الضبعان، وهو من بطولة أسامة القس وعبد الله الفهاد ، وفهد الغريري، بقيادة مدير التصوير التونسي أمين مسعدي، والذي حازت أفلامه على جوائز دولية عديدة.

وحصل على الجائزة الكبرى للمهرجان ( النجمة الذهبية ) لشريط " وادي الأرواح" للمخرج الكولومبي نيكولاس رينكون جيل.

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