السعودية | التحقيقات الأميركية: السعودي مطلق النار متطرف عمل بشكل فردي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت التحقيقات الأمنية الأميركية أن المتدرب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة عسكرية في فلوريدا الجمعة "متطرف عمل بشكل فردي".
وقالت مصادر أميركية إن "التحقيق جار مع سعوديين آخرين في حادث فلوريدا".
وأوضحت المصادر الأميركية أن القاتل التحق ببرنامج التدريب في القاعدة العسكرية في فلوريدا قبل يومين من الهجوم.
بدوره، أكد مكتب التحقيقات الاتحاد (إف. بي. آي) أن "التحقيقات حول إطلاق النار في القاعدة العسكرية مستمرة".
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر السبت إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم، الذي وقع في القاعدة التابعة للبحرية الأميركية في فلوريدا والذي أودى بحياة 3 أشخاص إضافةً للمهاجم، بأنه "إرهاب".
وأضاف اسبر أمام "منتدى ريغان للدفاع الوطني" في ولاية كاليفورنيا: "لا. لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب". وتابع أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.
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