، مطالبات بتقديم الاختبارات الختامية للمرحلة الابتدائية للأسبوع الـ 16 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد سنوات طويلة من إلغائها

مع بداية تطبيق وزارة التعليم الاختبارات لطلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس ابتدائي للمرة الأولى خلال الفصل الدراسي الأول الحالي، بعد سنوات طويلة من إلغائها ووضع التقويم المستمر للطلاب؛ طالب عددٌ من أولياء أمورهم الطلاب، وزارة التعليم، بإصدار تعميم بتقديم الاختبارات النهائية لطلاب الابتدائي بحيث تكون في الأسبوع السادس عشر بدلاً من الأسبوع السابع عشر الذي يصادف بداية اختبارات مرحلتي المتوسطة والثانوية، والتي قد تسبب نوعًا من الضغط في المنازل وعلى أولياء الأمور خاصة، وإضافة إلى طول الفصل الدراسي على هؤلاء الطلاب.

وناشد أولياء أمور طلاب الصف الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي، وزير التعليم، بالنظر في وضع اختبارات أبنائهم لتخفيف الضغط عليهم بعد تزامن اختبارات طلاب الابتدائي مع اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، خصوصًا أن تطبيق الاختبارات للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن كان نجاح الطالب معتمدًا بشكل كامل على التقويم المستمر، وأنه طول الفصل الدراسي أرهق الطلاب في المرحلة الابتدائية حيث أنجزت جميع دروسهم ولم يتبق سوى الاختبارات، إضافةً للمعاناة الأخرى، وهي خروج طلاب الابتدائي مع مرحلتي المتوسط والثانوية من المرحلتين في وقت واحد؛ ما يشكل عبئًا عليهم أثناء أخذهم من مدارسهم لمنازلهم.

وعلق الإعلامي والتربوي عبدالرحمن الشهري، قائلاً إن تقديم الاختبارات الختامية للمرحلة الابتدائية إلى الأسبوع السادس عشر من أجل القضاء على المواجهات بين طلاب المراحل وتخفيف العبء، وهو مطلب مهم، خصوصًا مع تطبيق الاختبارات للصف الثالث إلى السادس ابتدائي العام الحالي، بعد كانت لسنوات يقيم الطلاب بالتقويم المستمر.

وأشار إلى أنه يتمنى أن تتجاوب وزارة التعليم مع هذه المطالب من أجل مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم، وتخفيف العبء عنهم، وإيجاد فرص لمتابعة أبنائهم خلال أيام الاختبارات النهائية.وزارة التعليم اختبارات الابتدائي