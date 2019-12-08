، "السيف": سفاح فلوريدا سلوك فردي شاذ.. ولا علاقة للدولة ولا العقيدة ولا الشعب السعودي به ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الإسلام شأنه الاشتغال بنشر السلام وإحياء الأنفس لا قتلها

قال عضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد بن صالح السيف، إنه لا يمكن أن يقبل منصف تصرفًا شاذًّا، يزعم صاحبه أنه ينتمي إلى وطن مسلم، في حين أن الإسلام من اسمه يدعو إلى نبذ العنف والتطرف بكل أشكالهما.

وأضاف في تعليقه على حادث إطلاق النار من قِبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية: "حسبنا أن الإسلام شأنه الاشتغال بنشر السلام، وإحياء الأنفس لا قتلها. ولا ريب أن الإرهاب لا دين له ولا وطن".

وقال: "هذا ما يدعونا جميعًا في هذا الوطن، حكومة وشعبًا، إلى إنكار وشجب ما قام به سفاح فلوريدا من قتل أنفس بريئة، هي بمنزلة أنفس الناس جميعًا".

وأضاف بأنه "في مقابل ذلك يتحتم علينا أن نتذكر ما قام به شباب سعوديون أكثر من مرة في أمريكا من التضحية بأنفسهم من أجل إنقاذ أنفس بشرية. هؤلاء هم من يمثلون هذا الوطن المسالم؛ الأمر الذي يدعونا للفخر بهم، في مقابل التبرؤ من فعل مشين، قام به سفاح فلوريدا الذي بالضرورة لا يمثل إلا نفسه؛ ذلك أن {كل نفس بما كسبت رهينة}".

وأشار إلى أن "هذه الجريمة النكراء لا علاقة للدولة ولا للحكومة ولا للعقيدة ولا للشعب السعودي بها، لا من قريب ولا من بعيد؛ إذ هي سلوك فردي شاذ، يُسأل عنه صاحبه الذي اقترف الجريمة، وليس أحد سواه".سعودي يطلق النار في قاعدة جوية أمريكية