، "صحة عسير" تطلق عيادات استشارية وتوعِّي 15 ألف شخص بأضرار التدخين ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفَّذت مئات المبادرات.. وشملت زيارات للحد الجنوبي في يوم التطوع

نفَّذت صحة عسير مئات المبادرات الصحية التطوعية خلال اليوم العالمي للتطوع. وتميّزت المبادرات هذا العام بالتنوع، مع التركيز على الجوانب الصحية ذات الاحتياج الأكثر.

وأوضح عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، أن تلك المبادرات تم تنفيذها بإشراف مباشر من خالد بن عائض عسيري، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقتَي عسير ونجران. ونجحت الفرق الميدانية بصحة عسير في توعية أكثر من ١٥ ألف شخص على مستوى منطقة عسير بأضرار التدخين، ومساعدة الأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

وبيّن "آل شايع" أن المبادرات شملت مبادرة، قام خلالها فريق العمل بصحة عسير، المكون من إدارة الصحة العامة وبرنامج مكافحة التدخين بعسير وإدارة البرامج والأمراض المزمنة وقطاع ظهران الجنوب الصحي، بزيارة أبطال الوطن البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وتقديم الخدمات الطبية والوقائية اللازمة، مثل التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف: نفَّذت إدارة تنمية الإيرادات بصحة عسير مبادرة "كُل بصحة وعافية"، إضافة إلى مبادرات تتضمن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وقياس السكري وضغط الدم، والتثقيف الدوائي، وعيادة للإقلاع عن التدخين، ومبادرة رشاقة، تم تنفيذها عبر القطاع الصحي في رجال ألمع في ثلاثة مواقع.

كما شارك مستشفى أبها للولادة والأطفال بعيادات استشارية للتعريف بخدمات الطب الاتصالي، فيما نفّذ فريق العمل بمستشفى أحد رفيدة زيارات للأطفال المنومين، وقام بتقديم الهدايا لهم. وشارك طلاب التعليم في الفعاليات الصحية التي نفذها قطاع الحرجة الصحي، وركز مستشفى عسير المركزي جهوده للتوعية بأضرار التبغ بأنواعه، ونفّذ القطاع الصحي بالمضة مبادرات صحية متنوعة في أحد المجمعات التجارية.

ونفّذ القطاع الصحي في القحمة مبادرات متعددة على كورنيش القحمة، كما نفّذت إدارة الالتزام بصحة عسير مبادرة التثقيف الدوائي، والتوعية بالتخلص الآمن من النفايات الطبية المنزلية، ومبادرة "صحتي في نظري"، وذلك بالشراكة مع القطاع الصحي الخاص.

وأردف "آل شايع" بالقول: نفَّذت القطاعات الصحية في سراة عبيدة وتنومة ووادي ابن هشبل وبارق وخميس مشيط فعاليات صحية تطوعية متنوعة، تم خلالها تطعيم المستفيدين ضد الإنفلونزا الموسمية، وإجراء فحوصات طبية عن مرض السكري وضغط الدم.

وأشار متحدث صحة عسير إلى أنه في مبادرة نوعية قامت إدارة الطب المنزلي بصحة عسير بزيارة قرى جرشا في بني مالك عسير، وتم خلالها تنفيذ زيارات منزلية، وتوزيع أجهزة طبية لعدد من المستفيدين، وكراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوعية صحية وعيادات استشارية متنقلة. كما أقامت إدارة الخدمات العلاجية بصحة عسير مبادرة عن الحمل الصحي والرضاعة الطبيعية، وحملة تبرع بالدم، نفذتها إدارة المختبرات وبنوك الدم.

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