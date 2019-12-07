شاهد.. وصول ولي العهد السعودي لنزال الدرعية التاريخي

السبت 7 ديسمبر 2019

نزال الدرعية

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو مصور، لحظة وصول ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" نزال الدرعية التاريخي.



تشهد "الدرعية التاريخية"، اليوم السبت، الحدث الرياضي الأكبر هذا العام على مستوى العالم، بإقامة نزال الدرعية التاريخي للملاكمة الذي سيقام في «ميدان الدرعية» بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني الساعي للثأر واستعادة اللقب أنثوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي: "سنشهد أهم حدث رياضي في العالم هذا العام، بإقامة نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، ولا يسعني إلا أن أشكر في البداية سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهم الكبير والمستمر للفعاليات الرياضية التي تقام بشكل مستمر في المملكة، ومن ضمنها هذا النزال العالمي الذي يحظى باهتمام العالم أجمع من إعلام وجماهير سيشاهدون الحدث عبر الشاشات وعلى أرض الواقع هنا في ميدان الدرعية".

وأضاف: "الاهتمام الإعلامي الأجنبي غير مسبوق، فأكثر من 200 وسيلة إعلامية دولية وصلت إلى المملكة على دفعات وأجرت اللقاءات وحضرت المؤتمرات وزارت ميدان الدرعية، وجميعهم اتفقوا على أمر واحد وهو أن المملكة اليوم تصنع تاريخًا رياضيّاً جديدًا، وتقدّم للعالم تحفة معمارية تناسب قيمة الحدث وتجعل كل مواطن سعودي فخورًا بما يراه العالم".

وقال حامل اللقب الحالي آندي رويز جونيور: "أنا سعيد جدّا بوجودي في السعودية، بلد مضياف للغاية وعاملوني بكل محبّة منذ وصولي، أنا متحمّس للغاية خصوصًا بعد أن شاهدت العمل الجبّار الذي قام به المنظمون لبناء ميدان الدرعية في وقت زمني وجيز لم يصل الشهرين".

وأضاف: "تدربت كثيرًا استعدادًا لهذا النزال، وأنا اليوم أستعد لأن أصنع تاريخًا جديدًا من أرض الدرعية، وأعرف جيدًا أن جوشوا مستعد تمامًا لهذا النزال، وقد خسر الكثير من وزنه لأجل الفوز، لكنني لن أسمح له بذلك، وسأسعى لأن أبقى كما أنا بطلًا للعالم".

وقال البريطاني آنتوني جوشوا، الذي يتطلع لاستعادة ألقاب WBA وIBF وWBO وIBO بعد خسارته لها في أعقاب الهزيمة التي تلقاها على يد رويز في مدينة نيويورك قبل أشهر: "إنها رابع مرة أنافس فيها على لقب بطل العالم.. أنا قادم للانتصار ولست للمشاركة فقط، أنا وآندي مختلفان تمامًا في الأسلوب على أرض الحلبة، ولكن ما يجب علي فعله هو أن أستخدم الوقت أثناء النزال بطريقة أفضل، فأنا لم أتأثر كثيرًا بعد النزال الأخير، ما زلت أملك ذات الشغف وجاهز تمامًا لنزال خصمي، وانتصاري لن يكون مفاجأة، بل هو عودة لمكاني الطبيعي الذي اعتدت عليه".

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وأضاف: "قبل أن أختم حديثي، أود أن أشكر كل السعوديين على هذه الحفاوة الكبيرة والضيافة الرائعة، فأنا سعيد جدّا بزيارة هذا البلد الجميل والالتقاء بالشعب السعودي الذي وعدني بدعمي ومؤازرتي بهذا النزال، وأتطلع لانتصار كبير من الدرعية".

يشار إلى ميدان الدرعية الذي سيحتضن هذا التنافس قد تم تشييده خصيصًا لهذه المناسبة في وقت زمني قصير منذ 7 أكتوبر الماضي، وبمشاركة أكثر من 200 مهندس وخبير على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتتسع المدرجات ل 15 ألف متفرج، فيما سيشرف على تنظيم هذا الحدث أكثر من 2000 موظف.

ووصل الآلاف من جماهير البطلين من أكثر من 60 دولة بالعالم إلى المملكة باستخراج تأشيرات السياحة، التي سهّلت لهم القدوم ومتابعة الحدث من جوار الحلبة بعد التسهيلات التي وضعتها القيادة للسياح الأجانب، وتتيح لهم الحصول على تأشيرة دخول المملكة.

الجدير بالذكر أن النزال المرتقب سينطلق عند ال 12.00 منتصف ليل اليوم، ويسبقه عدد من المواجهات التمهيدية التي تبدأ من ال6.00 مساءً، تضم الملاكم السعودي زهير القحطاني، إضافة إلى مايكل هنتر - أليكساندر بوفكتيني - ديليان وايت - مارويز واش - ماغوميدراسول ماجيدوف - توم ليتل - فيليب هيرغوفيتش- أيريك مولينا - هوبي برايس- ودييغو باتشيكو.