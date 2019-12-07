شكرا لقرائتكم خبر عن «الهدي والأضاحي» يوزع 3 آلاف ذبيحة في النيجر والان نبدء بالتفاصيل
وشارك في التوزيع ممثلين عن المشروع، ومسؤولين في حكومة النيجر، كما شاركت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر في عمليات إدخال اللحوم التي وصلت إلى الميناء.
وأفاد ممثل المشروع، أن توزيع اللحوم شمل جمعيات ومنظمات إنسانية متعددة، تحت إشراف ومتابعة لجنة من قبل حكومة النيجر شكلت لهذا الغرض.
يُذكر أن النيجر تمثل ثاني الدول التي بدأ المشروع في توزيع اللحوم لها هذا العام 1441هـ , وبحسب برنامج توزيع اللحوم خارج المملكة أن يتم توزيع ما يقارب 300 ألف ذبيحة، فيما توزع أكثر من 600 ألف من اللحوم في الداخل، في حين يحرص المشروع على توزيع اللحوم في كراتين مغلفة بعناية تزن 10 كيلو في كل كرتون.
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