شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم للمعلمين: لا تسمعوا للأبواق الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

• ركزوا على رسالتكم التربوية الخالدة وتستحقون الأفضل

• مهمتنا إصلاح المفاصل الحيوية والأساسية فى نظام التعليم

أشاد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات في رفع مستوي أداء نظام التعليم وتحسين نواتج التعلم، مشيراً إلى أن لديهم ما هو أفضل بما ينعكس إيجاباً على أداء الطالب في الصف وتحسين نواتج التعليم، موجهاً رسالته للمعلمين والمعلمات: "لا تقلقوا، وركزوا على رسالتكم التربوية الخالدة، وتستحقون ما هو أفضل، ونحن معكم وندافع عن حقوقكم، ولا تسمعوا للأبواق الخارجية".

وقال خلال اللقاء المفتوح اليوم مع عدد من المعلمين والمعلمات وقادة المدارس ومديري مكاتب التعليم، وعدد من المسؤولين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة: "إن مهمتنا إصلاح المفاصل الحيوية والأساسية فى نظام التعليم التي أدت إلى الاختناق في شرايين المنظومة التعليمية، ومنعت الاتصال بين أطرافها في المدرسة ومكتب التعليم وإدارة التعليم؛ مما تطلب تدخلاً عاجلاً في عملية الإصلاح التي بدأت فعلياً من الطالب داخل الصف".

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وأوضح أن مشروع التطوير في التعليم طويل لكنه ليس مستحيلاً، وقال إن عملية التطوير تركز على زيادة فرص التعلم في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية، وزيادة نسبة الإلحاق فيها، وتأسيس جيل قادر ومتمكن من أدوات المعرفة مكتسبا للمهارات والقيم الإيجابية، وهو ما بدأناه بمشروع الطفولة المبكرة وسنستكمل مراحله خلال الفترة القادمة.

وأكد خلال اللقاء، حرص الوزارة على بناء الشخصية الوطنية، وتعزيز الوعي الفكري الذي يضمن وجود مخرجات معتزة بدينها ووطنها وقيادتها ومجتمعها، والتعاون في ذلك مع مؤسسات المجتمع.

وأشار معالي وزير التعليم خلال اللقاء إلى جهود الوزارة في حوكمة العمل داخل المدرسة ومكاتب التعليم لتعزيز التكامل والحد من الترهل والازدواجية، وتوضيح المهام والمحاسبة عليها، وتقنين الإجراءات المعمول بها حالياً، مما يضمن وجود سلسلة مترابطة تعزز من جودة الحوكمة وآليات العمل بين المدارس ومكاتب التعليم وإدارات التعليم.