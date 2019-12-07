مناشدة للبحث عن مفقود عسفان بندر البشري

2019-12-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناشد ذوو الشاب بندر البشري، البحث عن ابنهم، الذي تغيب منذ حوالي أسبوعين ولم يعد.

وأطلق مغردون وسمًا باسم “مفقود عسفان بندر البشري” تداولوا خلاله صورة الشاب وأرقام التواصل مع ذويه، إضافة إلى صورة مركبته التي كان يستقلها يوم اختفائه.

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في البداية قال ماجد البشري: بندر البشري مفقود منذ أسبوعين نأمل مساعدتنا في البحث عنه ونشر الخبر على أوسع نطاق والله يرجعه سالمًا معافى لأهله.

وعبر الوسم قال سمير المحمدي: “لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرجعه لأهله عاجلًا غير آجل سالمًا معافى”.

ودعت أسرة المفقود من يعثر عليه أن يتواصل معهم على هاتف: 0509342446